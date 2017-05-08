بكتيريا ضارة كانت وراء نفوق الأسماك في الكويت

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كشفت الهيئة العامة للبيئة بدولة الكويت عن أن بكتيريا ضارة كانت وراء حالة نفوق الأسماك لجهة تعرضها لإجهاد بيئي لأسباب عدة على رأسها تأثير الصرف الصحي على سواحل محددة.

وأوضح نائب مدير عام الهيئة للشؤون الفنية المهندس محمد العنزي في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين أن التحاليل أثبتت أن الأسماك النافقة كانت تحمل بكتيريا الأمر الذي يدل بشكل واضح على تعرضها لمياه الصرف الصحي.

وأضاف العنزي أن تلك الأسماك تعرضت لضغوطات بيئية نتيجة حالة السواحل التي نفقت بها ، موضحًا أن تلك الاسماك كانت من نوع محدد وهو سمك (التشم) وما نفق كان محدوداً وعلى سواحل محددة وتزامنت حالة النفوق مع فترة تكاثرها غير أن هذا النوع من السمك مازال يتواجد بكثرة في تلك المياه.

وشدد العنزي على ضرورة إيقاف التعديات على البيئة البحرية في الكويت بشكل فوري وعاجل ، داعيا إلى تعاون الجهات المسؤولة عن شبكات الصرف لكي لا تتكرر حوادث النفوق والمحافظة على جودة المياه.