العدد 21937 17 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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بلدية الرّيث تطرح مشاريع استثمارية

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بلدية الرّيث تطرح مشاريع استثمارية
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الرّيث – البلاد

أعلنت بلدية محافظة الرّيث بمنطقة جازان عن طرح عدد من المواقع الاستثمارية لتأجيرها عن طريق المزايدة العامة ، شملت تأجير أراضٍ لإقامة محطات للمحروقات ومجمعات تجارية وسكنية ووحدات سكنية مفروشة وصالة أفراح ومستوصف أهلي وصالة ألعاب ومواقع لتشغيل بوفيهات ومواقع لصرافات آلية .

ودعت البلدية المستثمرين إلى مراجعة البوابة الإلكترونية لأمانة منطقة جازان لشراء كراسة الشروط والمواصفات، مبينة أنه تم تحديد يوم الأربعاء الأول من شهر رجب المقبل آخر موعد لقبول العطاءات.

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التصنيف: محليات

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