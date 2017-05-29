بلدية اللهابة تكثف جهودها وخدماتها

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الدمام – حمود الزهراني

كثفت بلدية اللهابة جهودها لاستقبال شهر رمضان المبارك وإجازة الصيف من خلال حملة نظافة واسعة شملت اللهابة والمراكز والقرى التابعة.

وأوضح رئيس بلدية اللهابة الاستاذ عبدالله بن عجاج المطيري أن الحملة التي تقوم بها البلدية تشمل مراقبة المحلات وتكثيف الجولات الميدانية على المطاعم والبوفيهات والبقالات ومحطات الوقود والتموينات والمحلات ذات العلاقة بالصحة العامة وذلك للتأكد من الحالة الصحية للعاملين بمنشئات الصحة العامة واستيفائهم للشروط الصحية وللتأكد من سلامة المعروض من المواد الغذائية وطرق تداول المواد الغذائية داخل المحل وطرق حفظ وطهي وتحضير الأطعمة حيث قامت البلدية ممثلة بصحة البيئة بتكثيف التفتيش والجولات على محلات المواد الغذائية والبقالات والتموينات والبوفيهات والمطاعم وكل ما يتعلق بصحة الإنسان وتقسيم العمل على فترتين صباحية ومسائية بما يكفل المصلحة العامة واستعداد للشهر الفضيل والإجازة المدرسية.

وأضاف المطيري أن البلدية استعدت منذ وقت مبكر لاستقبال الشهل الفضيل والإجازة وذلك بتكثيف جهودها خصوصا في الأقسام ذات العلاقة المباشرة بتقديم الخدمات للمواطنين ففي قسم صحة البيئة بدأت بتكثيف وتشديد الرقابة الصحية على جميع المحلات العاملة في مجال الأغذية وذلك بالتأكد من سريان الشهادات الصحية للعاملين فيها ورخص المحلات وبالتشديد على الالتزام بالنظافة والشروط الصحية خصوصا في المطاعم والبوفيهات والبقالات بأنواعها وبتشديد الرقابة على محلات الخضار والفواكه والباعة الجائلين

وأشار رئيس بلدية اللهابة أن قسم التحسين والتجميل بالبلدية استعد أيضا وذلك من خلال صيانة منتزه الملك سلمان والحدائق باللهابة والقرى والمراكز التابعة، وتكثيف عمليات النظافة وقص المسطحات وزراعة الزهور الصيفية، بالإضافة إلى نظافة المداخل، مشيرا الى أن قسم الصيانة والكهرباء قام بصيانة الإنارة بمداخل اللهابة والمراكز والهجر التابعة لها، وصيانة الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية، وعمل صيانة للحدائق العامة والمنتزهات، ، إضافة الى ضبط توقيت الإنارة خلال شهر رمضان المبارك.