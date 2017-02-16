بلدية رأس تنورة تنفذ حملة لردم المستنقعات

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الدمام- حمود الزهراني

نفذت بلدية محافظة رأس تنورة مؤخراً حملة ردم المستنقعات بمنطقة حظائر المواشي وذلك لرفع مستوى الوعي البيئي وإزالة التشوه البصري.

وأوضح رئيس بلدية محافظة رأس تنورة بالإنابة الأستاذ ناصر بن عمر التميمي أن البلدية قامت بردم المستنقعات بمنطقة حظائر المواشي حيث بلغت كمية الرمال التي استخدمت لعملية الردم حوالي 32000 متر مكعب، وأزالت 2376 متر مكعب من الأنقاض والمخلفات، إضافة إلى إزالة الحشائش التي تسئ للمظهر العام في المحافظة، كما تم شفط حوالي 140000 لتر من تجمعات المياه وذلك ضمن حملة استمرت أسبوعين بمنطقة الحظائر بالمحافظة .

وأضاف أن الحملة تهدف لرفع المستوى الوعي البيئي وإزالة التشويه البصري والمخلفات وللقضاء على مصادر وبؤر انتشار الحشرات والقوارض بالمكافحة والردم التي تنعكس بشكل سلبي على المحافظة والحفاظ على الصحة العامة .

ودعا المواطنين المقيمين إلى التعاون مع البلدية وعدم إلقاء مخلفات البناء والأنقاض بشكل عشوائي داخل المناطق السكنية والأراضي الفضاء و الارتقاء بالمستوى المطلوب لنظافة المنطقة، منوهاً إلى أن حملات البلدية مستمرة ومتتابعة وللإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي الاتصال عن طريق خدمة 940 الذي يعمل على مدار اليوم لاستقبال البلاغات والشكاوى.