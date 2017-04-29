العدد 21920 30 ابريل 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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بلدية ضباء تضبط 340 كيلوجراماً من المواد الغذائية منتهية الصلاحية

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بلدية ضباء تضبط 340 كيلوجراماً من المواد الغذائية منتهية الصلاحية
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صادر قسم صحة البيئة ببلدية محافظة ضباء، كميات من المواد الغذائية والمشروبات المنتهية الصلاحية.

خلال جولات ميدانية تفتيشية نفذها القسم على المحال التجارية.

و‏تمكنت الفرق الميدانية من مصادرة كميات غذائية كبيرة منتهية الصلاحية تزيد على 340 كيلوجراماً من المواد الغذائية ، و500 ليتر من المشروبات.

ودعت بلدية ضباء المواطنين والمقيمين إلى التعاون وإبلاغها في حال ملاحظة المخالفات أو عدم تطبيق الأنظمة والتعليمات المعنية بسلامة البيئة .

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التصنيف: محليات

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