بلدية عنيزة تواصل حملاتها الرقابية

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عنيزة – البلاد

تواصل بلدية محافظة عنيزة حملاتها الرقابية المكثفة على الأنشطة الصحية والتجارية للتأكد من استيفاء الاشتراطات المنظمة لذلك.

ورصدت بلدية المحافظة أثناء الحملة أكثر من 25 مخالفة للاشتراطات الصحية،

كما أغلقت عددا من المحلات التجارية لمزاولة النشاط قبل استخراج التراخيص، ومصادرة أكثر من 380 كيلو جرماً من اللحوم بسبب سوء الحفظ . ونوهت البلدية بأهمية التعاون في الإبلاغ عن المخالفين بالاتصال على رقم 940 .