العدد 21944 24 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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بلدية عنيزة تواصل حملاتها الرقابية

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بلدية عنيزة تواصل حملاتها الرقابية
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عنيزة – البلاد

تواصل بلدية محافظة عنيزة حملاتها الرقابية المكثفة على الأنشطة الصحية والتجارية للتأكد من استيفاء الاشتراطات المنظمة لذلك.
ورصدت بلدية المحافظة أثناء الحملة أكثر من 25 مخالفة للاشتراطات الصحية،

كما أغلقت عددا من المحلات التجارية لمزاولة النشاط قبل استخراج التراخيص، ومصادرة أكثر من 380 كيلو جرماً من اللحوم بسبب سوء الحفظ . ونوهت البلدية بأهمية التعاون في الإبلاغ عن المخالفين بالاتصال على رقم 940 .

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التصنيف: محليات

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