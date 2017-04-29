بلدية وسط الدمام تضبط 40 بائعاً متجولاً و3 مواقع سكنية لتخزين المواد الغذائية

شارك عبر واتساب

واصلت بلدية وسط الدمام حملتها الميدانية الشاملة لليوم الثاني على التوالي بمنطقة السوق المركزية، وذلك لدعم الجهود المبذولة في متابعة وضبط الباعة المتجولين المخالفين.

وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس حاتم بن سعد الغامدي أن الحملة بدأت منذ يوم أمس الجمعة بمشاركة أكثر من 25 رجل نظافة و 7 شاحنات كبيرة بمتابعة مباشرة من الإدارات المختصة برقابة الأسواق والنظافة بالبلدية.

وامتدت فترة الحملة المسائية إلى 8 ساعات متواصلة.

وأبان أن جهود الحملة تركزت في رفع الافتراش عن الأرصفة المحاذية لشارع الملك سعود بالمنطقة المركزية وبعض الشوارع المحيطة التي تستغلها العمالة المخالفة في عرض بضائعهم .

وقد نتج عنها رفع كميات كبيرة من المتروكات المتنوعة وضبط أكثر من 40 بائعاً متجولاً و 3 مواقع سكنية لتخزين المواد الغذائية .

ونوه بالدور الذي قامت به فرق الدوريات الأمنية في دعم جهود الحملة من خلال فرض النظام والمساعدة في تحرك شاحنات النقل بسهوله في ظل الكثافة المرورية العالية.

لافتاً إلى أن الحملة تشكل امتداداً لجهود الرقابة المبذولة بالمنطقة المركزية التي سيتم دعمها بالمرحلة القادمة بوحدات أمن خاصة تقوم على متابعة تلك المواقع وبشكل مستمر للحد من ظاهرة افتراش الأرصفة والبيع المتجول.

ودعا رئيس بلدية وسط الدمام جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية وعدم التعامل مع الباعة الجائلين حفاظاً على سلامتهم وسلامة عوائلهم.

مفيداً بأن حملات البلدية مستمرة ومتتابعة وللإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي الاتصال عن طريق خدمة 940 الذي يعمل على مدار اليوم لاستقبال البلاغات والشكاوي.