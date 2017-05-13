بلغيث : سنقاتل من أجل نادينا

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جدة – أحمد إلياس

أوضح اللاعب عقيل بلغيث، أن فوز فريقه على الفيصلي، وبلوغه نهائي كأس الملك، منعطف مهم لفريقه، وقال: الحمدلله على الفوز. المهم حالياً التأهل للدور القادم من البطولة الآسيوية، وأضاف: لعبنا بقوة أمام الفيصلي، رغم أن الفريق عانى من عدة غيابات مؤثرة، إلا أننا كنا الأقوى، والأفضل، وتأهلنا بكل جدارة من ملعب الفيصلي، وعلينا التجهيز جيدا في الفترة القادمة للفوز في كل المباريات المقبلة في نهائي كأس الملك، والبطولة الآسيوية، ونحن الآن في مرحلة حصاد، وسنقاتل من أجل اسم الأهلي، وتحقيق الانتصارات.