بلومبيرج : سلوك (ترامب)تغير بعد وصوله المملكة

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جدة ــ وكالات

قالت شبكة “بلومبيرج الأمريكية”، ان سلوك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغير كثيرا خلال تواجده في المملكة، حيث اظهر انضباطا شديدا في سلوكه وحديثه.

ولفت الشبكة الى ان لقاءاته الصحفية وتغريداته ادخلته في مشكلات خلال تواجده بالولايات المتحدة، لكنه مارس حالة من الانضباط بالمملكة، ولم يتحدث سوى قليل للصحفيين، وعندما تحدث، أكد على الوظائف التي يتوقع ان تحققها اتفاقياته مع المملكة للعمال الأمريكيين، دون أن يتلقى أسئلة.

واضافت ان “ترامب” ومساعديه يرون ان زيارته للشرق الاوسط واوروبا الغربية، فرصة لتوجيه انتباه الأمريكيين بعيداً عن التحقيقات المتعلقة بروسيا واقالته لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي “جيم كومي”، باتجاه الأمن القومي وتوفير فرص العمل.