بلومبيرج: صندوق الاستثمارات السعودي سيصبح الأكبر في العالم

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قالت شبكة “بلومبيرج” الأمريكية أن المملكة تخطط لتوسيع صندوق الثروة السيادي ليصبح الأكبر في العالم

وأكدت الشبكة أن السعودية اتخذت بالفعل خطوة ضخمة باتجاه هذا الهدف السبت الماضي بتوقيعها اتفاقيات بمليارات الدولارات مع “بلاكستون جروب” و”سوفت بنك جروب”.

وأشارت إلى أن “صندوق الاستثمارات العامة” يقع في القلب من جهود المملكة لتنويع عائداتها بعيدا عن الاعتماد على النفط، وذلك في إطار خطة تحول اقتصادي تعرف بـ”رؤية 2030″.

وأضافت أن الصندوق قد يدير أكثر من تريليوني دولار، وفقا لولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كما أن بيع أقل من 5% من “أرامكو” في عملية طرح عام أولي من شأنها أن تدر التمويل اللازم للاستثمار.