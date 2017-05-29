بمشاركة أكثر من ٣٠٠٠ طالب وكشاف.. تعليم مكة يطلق فعاليات بادر لخدمة ضيوف الرحمن

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مكة المكرمة – أحمد الأحمدي

تحت شعار ” نفخر بخدمتكم ” انطلقت فعاليات المركز الوطني للأعمال التطوعية ” بادر” بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المكرمة لخدمة ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام وساحاته بمشاركة أكثر من ٦٠٠ كشاف وقائد، إضافة إلى مشاركة أكثر من ٣٠٠٠ طالباً من طلاب أندية الحي والأندية الموسمية على مدار شهر رمضان المبارك.

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة المشرف العام على معسكرات الخدمة العامة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة محمد بن مهدي الحارثي بأن مركز بادر للأعمال التطوعية يهدف للمساهمة في الخدمة التطوعية للزائر والمعتمر مع الجهات الحكومية والمؤسسات الخيرية في أعظم مكان وزمان ورسالة نبيلة لتقديم خدمات تطوعية متنوعة لضيوف بيت الله الحرام.

وأضاف الحارثي بإن هذه البرامج والأنشطة التطوعية من خلال مركز بادر التطوعي التي يقدمها طلاب وكشافة وقادة ومنسوبي تعليم مكة المكرمة والطلاب المشاركين من أندية الحي والموسمية ومن القادمين من إدارات التعليم بالمملكة تأتي انطلاقاً من خلال المسار التطوعي الذي وجه به معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى ومعالي نائبه الدكتور عبدالرحمن العاصمي عبر برنامج “إجازتي ” الموسمي.

من جهته أوضح مدير إدارة النشاط الطلابي بتعليم مكة المكرمة الدكتور سعيد بن حسن المبعوث أن الفرق التطوعية لكشافة تعليم مكة المكرمة والتي يصل عددها طلابها وقادتها إلى أكثر من ٦٠٠ كشاف وقائد ،إضافة إلى مشاركات طلاب أندية الحي والأندية يومياً من خلال ٢١ نادياً يشارك من كل نادي ١٠ طلاب يومياً ليكون متوسط مايشارك من الأندية أكثر من ٣٠٠٠ طالباً ومعلماً يتنافسون في تقديم الخدمة العظيمة مع كشافة تعليم مكة المكرمة جنباً إلى جنباً حسب مواقعها داخل الحرم المكي الشريف وساحاته وبالمداخل وفي المطاف ،منوهاً بالقيم الإيمانية والتربوية العظيمة التي تعززها هذه المشاركة التطوعية في نفوس أبنائنا الطلاب لخدمة ضيوف الرحمن.