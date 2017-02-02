بمشاركة 16 لاعبا على صالة المركز العالمي .. انطلاق فردية الأساتذة الثالثة للبولينج بالرياض

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الرياض-المركز الإعلامي

انطلقت أمس الأربعاء بطولة الأساتذة الفردية الثالثة للبولينج والتي تستضيفها الرياض لمدة 5 أيام على صالة المركز العالمي للبولينج، بمشاركة 16 لاعباً سعودياً، تمكنوا من تحقيق أفضل تصنيف خلال العام الماضي 2016.

وتنطلق المرحلة الأولى من البطولة اليوم بإقامة 12 شوطا، قسمت على مرحلتين، الأولى عند العاشرة صباحاً، فيما تبدأ المرحلة الثانية عند الرابعة عصراً؛ بحيث تلعب كل مجموعة من سبعة أشواط تنتهي في حال فوز أحد اللاعبين بمجموع أربعة أشواط،

وينص نظام البطولة على خروج اللاعب من خسارتين . من جهته أكد رئيس اللجنة التنظيمية للبطولة المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للبولينج عبدالملك الشثري، سير كافة الأمور الفنية والتنظيمية في البطولة بالشكل السليم الذي يؤكد نجاح منافسات بطولة الأساتذة الفردية الثالثة للبولينج،

مبيناً أن التنظيم المميز الذي سبق منافسات البطولة يؤكد نجاحها المنتظر كون العمل تم بشكل مميز من جميع اللجان العاملة في البطولة.