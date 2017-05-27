بنكهة جداوية.. البليلة تتصدر في ليالي رمضان

شارك عبر واتساب

جدة – حماد العبدلي

تعد البليلة من الأطباق الرمضانية التي تعود للظهور وتنتشر في أحياء وأزقة جدة في الشهر الفضيل. ويعتبر حي البلد والهنداوية أحد اقدم الأحياء حيث يتوافد الزبائن بكثرة على بسطات البليلة المنتشرة والتي يبدأ البيع فيها بعد صلاة العشاء ويمتد حتى ساعات السحور.

وقال حسين المباركي:” البليلة من “الأكلات” الشعبية التي يحرص الجميع على تناولها خلال رمضان إذ يبحث الجميع عن أفضل من يعدها ويحضرها ولكل زبون بائع مفضل يفضل التعامل معه طيلة الشهر وهي بلاشك تجني أرباحاً جيدة لأصحابها البارعين في تحضيرها”.