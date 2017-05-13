بن يطو يثير أزمة بين الجابر وإدارة الليث

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الرياض- البلاد

رغم قناعة سامي الجابر ببقاء المهاجم الجزائري محمد بن يطو، في صفوف الليث، إلا أن هناك توجها إداريا لبيع عقده، بعد تذبذب أدائه في هذا الموسم؛ خصوصاً أن عقده مع الفريق قد تبقى فيه موسم ونصف، بعد أن قدم في فترة الانتقالات الشتوية قبل الماضية، بعقد لثلاثة أعوام من وفاق سطيف. وينتظر المدرب سامي الجابر من إدارة النادي أن تقوم بعدد من الانتدابات على مستوي خطوط المقدّمة؛ حيث طلب الإبقاء على المهاجم الجزائري، والاستعانة بمهاجم آخر إلى جانبه، مع الاستعانة بصانع ألعاب في المركز المتبقى، بعدما تم تقديم عرض مميز للأجنبي الآخر بن العمري، والذي بدوره وافق عليه، وتم التجديد له. ومنذ قدوم بن يطو للشباب استطاع تسجيل 19 هدفا بجميع البطولات، حيث سجل في هذا الموسم 13 هدفا، بينما سجل في الموسم الفائت سبعة أهداف.