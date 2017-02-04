بوتين يقيل 16 جنرالا

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موسكو – وكالات

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوما يقضي بإقالة 16 جنرالاً من كبار مسؤولي الأمن في البلاد.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” ما جاء في المرسوم الذي نُشر نصه على الموقع الرسمي للمعلومات القانونية أن “رئيس الدولة أصدر مرسومًا يقضي بإقالة 13 من كبار مسؤولي وزارة الطوارئ، ومسؤولين من وزارة الداخلية،

كما يقضي المرسوم بتعيين نائبين لوزير الطوارئ ونائبين عامين جديدين في مقاطعة لينينغراد والقرم، دون مزيد من التفاصيل وخاصة أسباب إقالة الـ١٦.

ووفق المصدر نفسه، أقال الرئيس بوتين، العام الماضي، أربعة من المسؤولين الكبار في الديوان الرئاسي وهيئة الأمن الفدرالية ووزارتي الدفاع والداخلية، وذلك استجابة لطلبات استقالاتهم.