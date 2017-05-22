بوخارست الرومانية تُعانق المجموعة الجديدة للمصمم العالمي يحيى البشري

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جدة – ليلى باعطية

استضافت العاصمة الرومانية بوخارست خلال الأيام الماضية لأول مرة إطلاق مصمم الأزياء السعودي العالمي يحيى البشري مجموعته الجديدة للعام 2017 على منصة العرض في “قصر براقديرو” وسط حضور كبير من مختلف مشاهير المجتمع من بينهم الأميرة الإسبانية “أقاتا روز ” و وزيرة الثقافة الرومانية ومجموعة كبيرة من وسائل الإعلام العالمٌة .

تضمنت مجموعة البشري في هذا العرض الدولي 20 قطعة قدم فيها فلسفة خاصة في القصات والألوان، احتوت تشكيلة مختارة من تصاميم السهرة التي استخدم فيها أنواع فاخرة من مختلف الخامات المميزة والتي صنعت خصيصا لهذه المجموعة ، حيث تم دمجها يدويا بمجموعة مختارة من النقوش الجنوبية تعبيرا عن اعتزازه بمصدر إلهامه الفني الذي تكون في قريته الصغيرة وسط أمنية بأن ترتدي نجمات العالم يوماً ما هذه النقوش وتصبح جز ًء من الفنون العالمية، واستطاع من خلال العرض لفت انتباه المهتمين بصناعة الأزياء والموضة.