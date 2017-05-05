بورصة لندن تستحدث هيكلا جديدا لجذب طرح أرامكو

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لندن ــ وكالات

تعمل بورصة لندن على وضع هيكل جديد لعملية الادراج لديها في محاولة لجذب شركة ارامكو السعودية، بحسب مصادر لوكالة رويترز. ومن المتوقع ان يتجنب نموذج الإدراج الجديد المتطلبات الصارمة التي يفرضها الإدراج ضمن الفئة الأولى في البورصة، والتي تشمل إدراج ما لا يقل عن 25% من اسهم اي شركة،

ومنح صغار المستثمرين حقوقا أوسع في التصويت على بعض المسائل، وهي شروط يصعب تطبيقها على أرامكو التي تنوي إدراج خمسة في المئة من أسهمها.

اما الخيار الثاني وهو الإدراج ضمن الفئة الثانية فهو غير مناسب ايضا، لأنه يقلل من جاذبية الشركة بالنسبة للمستثمرين.

ومن هذا المنطلق، يتم العمل على وضع إطار خاص يجذب ارامكو ويمنح بورصة لندن قدرة اكبر على المنافسة مع البورصات الأخرى على أكبر طرح يشهده التاريخ.