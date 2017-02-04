” بيت حائل ” يشهد إقبالاً من زوار الجنادرية 31

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شهد بيت حائل في ” الجنادرية 31″ إقبالا كبيراً من الزوار.

حيث تنوعت الزيارات ما بين السوق الشعبي والساحة الشعبية التي حملت الفلكلورات الغنائية الحائلية ،وكذلك الحرف اليدوية.

التي تميز بها بيت حائل مثل صناعة الدلال والسفر والملاقيط والمباخر وصناعة ” السبح ” وما يشابهها من حرف يتم صناعتها أمام الحضور.

وكذلك البيت الحائلي الذي رسم لجميع الزوار خصوصا الأجانب منهم ماهية التراث الحائلي لدى أهالي المنطقة .

توقّع نائب رئيس بيت حائل نايف السلحوب, أن تشهد الأيام القادمة زيادةً في أعداد الحضور.

خاصةً أن المهرجان سيفتح أبوابه للعوائل عصر يوم الاثنين المقبل مما سيزيد من كثافة الحضور.

وأكد سعي القائمين على ” بيت حائل ” لتوفير جميع وسائل الراحة للزائريـن, بما يمكنهم مـن المشاهدة والاستمتاع بفعاليات بيت حائل بالمهرجان .