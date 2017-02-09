بيت مكة يستقبل المشاهير ويجذب أنظار الزوار

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مكة المكرمة – أحمد الأحمدي

واصلت أمانة العاصمة المقدسة تألقها وإبداعها في بيتها المميز الذي تشارك به في جناح منطقة مكة المكرمة في مهرجان الجنادرية.

وقال المهندس رائد بن عبد الله سمرقندي مدير عام السلامة والخدمات الاجتماعية المشرف على بيت مكة ، أن جناح الأمانة يحظى بإقبال كبير من زوار المهرجان اللذين يتوافدون بأعداد كبيرة ، ومن بينهم العديد من الشخصيات العربية والإسلامية والعالمية البارزة والمشاهير ، كما استقبل البيت الشيخ سليمان الزايدي والفنان السعودي احمد الحربي واللاعب الدولي محمد السهلاوي وعدد من الشخصيات ألإعلامية ،

إضافة إلى عدد كبير من الزوار وذلك نظراً لتميز الجناح بتصاميمه الفريدة واحتوائه على عدد من القطع النادرة التي تبرز جانبا من العراقة المكية الأصيلة.

من جانبه قال الأستاذ أسامة بن عبد الله الزيتوني مدير عام الإعلام والنشر إنه تم توزيع العديد من الهدايا العينية والصور الفوتوغرافية التي نالت على استحسان الزوار ،وبعض النشرات التعريفية لنقل الصورة الحقيقية عن سكان مكة منذ العصر القديم وحتى العصر الحالي، مع التعريف بالحالة الاجتماعية والعمرانية والاقتصادية،

كما أنها بينت موقع مكة المكرمة الإسلامي من العالم ، مشيرا إلى انه تم اتباع أحدث التقنيات في مجال الإرشاد السياحي ، حيث تم توفير المستلزمات التي يمكن من خلالها تعريف الزائر بمحتويات البيت ، والقيام بالشرح للزوار عن محتويات البيت المكي ، بالإضافة إلى مجموعة من كبار السن الذين عاصروا الحياة المكية القديمة.