بيع 60 مليون وحدة من منصة بلاي ستيشن 4

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واشنطن ــ وكالات

اعلنت شركة سوني ان مبيعاتها من منصة الألعاب “بلاي ستيشن 4″تجاوز الـ60 مليون وحدة، وذلك في اطار إعلانها عن نتائجها المالية للربع الرابع من سنتها المالية.وذكرت عملاقة الإلكترونيات اليابانية في بيان نتائجها المالية انها شحنت في عام 2016 اكثر من 20 مليون وحدة من بلاي ستيشن 4 التي تعد ابرز منصات الألعاب حول العالم، مقارنة بـ 17.7 مليون وحدة في عام 2015.وللمقارنة، اعلنت سوني اواخر العام الماضي ان مبيعاتها من بلاي ستيشن 4 بلغت 50 مليون وحدة حتى تاريخ 6 ديسمبر 2016، مدفوعة بالطلب القوي عليها خلال موسم عطلات نهاية السنة.