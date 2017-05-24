بيكي: بوفون يستحق الكرة الذهبية

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إعداد- محمود العوضي

أكد جيرارد بيكي، مدافع نادي برشلونة،أنه يتمنى حصول الإيطالي جيانلويجي بوفون، حارس مرمى يوفنتوس، على جائزة الكرة الذهبية، مؤكدا أن حامي عرين “البيانكونيري” يستحقها عن جدارة؛ نظرا لمسيرته الكروية الحافلة، والإنجازات التي حقّقها مع فريقه، في الموسم الحالي.

وقال الدولي الإسباني: سيكون من المُميز، لو فاز بوفون بالكرة الذهبية، لقد حصد الدوري وكأس إيطاليا، كما يُمكنه التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا. إنه يستحقها بعد مشواره، من الجيد رؤية حارس مرمى يحصل عليها بعد الحارس الروسي ياشين. كما اعتبر بيكي أن زميله الأرجنتيني، ليونيل ميسي، يمتلك كافة المشروعية بدوره لحيازة الجائزة الفردية الأغلى في العالم؛ إذ صرح بالقول: “ميسي أفضل لاعب في العالم وفي التاريخ، سيفوز هذا الموسم بالحذاء الذهبي، ويستحق كذلك الكرة الذهبية”.

هذا ويُعد بوفون وكريستيانو رونالدو، نجم نادي رِيال مدريد، من أبرز المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية؛ حيث سيُشكل نهائي دوري أبطال أوروبا بين فريقيْهما الفيصل في هوية المتوج بالجائزة.