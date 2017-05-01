تأسيس قياس للتعصب الرياضي

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الرياض- البلاد

ينظم مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني مساء غدٍ، ورشة عمل تحت عنوان “مؤشرات التعصب الرياضي” ، بمشاركة عدد من المعنيين بالشأن الرياضي وعدد من المسؤولين في الهيئة العامة للرياضة ورابطة دوري المحترفين، وإعلاميين رياضيين، ومجموعة من إداريي الأندية، ولاعبين سابقين، ومختصين وخبراء في المجال الرياضي, وذلك في مقر المركز بالرياض.

وتهدف الورشة إلى رصد وقياس التعصب الرياضي، وبناء مؤشر ظاهرة التعصب الرياضي التي تثير كثيراً من الإشكاليات المؤثرة سلباً على مقومات التنافس الرياضي الشريف، وسيقدم المركز من خلال الورشة عرضا لأبرز الأعمال والفعاليات التي قام بها خلال العامين الأخيرين لمواجهة موضوع التعصب الرياضي من خلال مبادرة “فرقنا ما تفرقنا”.

وأوضح نائب الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور فهد بن سلطان السلطان، أن الورشة التي سيشارك فيها مجموعة من المعنيين بقراءة ورصد وتحليل ظاهرة التعصب الرياضي، تتضمن محورين رئيسيين هما: رصد وقياس ظاهرة التعصب الرياضي، ومقترحات لبناء مؤشر التعصب الرياضي.