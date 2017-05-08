تأسيس 200 إدارة تطوعية تشمل الجمعيات الأهلية

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جدة – عادل بابكير

قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص إن الوزارة وضعت ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني “تمكين العمل التطوعي” وتسعى إلى بناء واعتماد معايير وطنية لإشراك المتطوعين في المنظمات، وتأسيس 200 إدارة للتطوع في منظمات القطاع غير الربحي، ويشمل ذلك الجمعيات الأهلية، ولجان التنمية الاجتماعية، ومراكز الأحياء، وغيرها، وتُعنى هذه الإدارات بتأهيل وتدريب المتطوعين حسب المهمة، ومتابعتهم أثناء الأداء، وتكريمهم ونشر إنجازاتهم وتوثيق جهودهم، وقياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي الذي أسهموا فيه عبر العمل التطوعي.

وأضاف أن الوزارة تسعى أيضاً إلى بناء وإطلاق منصة وطنية للتطوع، يتم من خلالها ربط المتطوعين بالمنظمات غير الربحية، بحسب قدراتهم ورغباتهم في مختلف المجالات، وذلك وفق منهجية موحدة لتصميم الفرص التطوعية المبنية على احتياج المنظمات.

وقال الوزير بأنه يتم العمل على زيادة عدد المتطوعين من 24,500 في عام 2015 إلى 300 ألف متطوع خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وجاري العمل على تصميم وإطلاق حزمة من المحفزات للمتطوعين، التي من شأنها نشر ثقافة التطوع ورفع نسبة المشاركة بشكل مؤسسي ومستدام.