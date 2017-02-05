تأهيل أكثر من (10) آلاف سعودية للعمل في صيانة الجوال

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أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الانتهاء من تأهيل (10769) سعودية للعمل في مجال صيانة وبيع الجوال خلال الفترة الماضية، و ذلك من خلال البرامج التدريبية المجانية التي بدأت المؤسسة في تنفيذها في (19) كلية للبنات منتشرة في مختلف مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي أن المؤسسة حرصت منذ انطلاق برنامج توطين الاتصالات على استقبال

طلبات التسجيل للراغبات في التدريب على دورات الجوال وهي : (الصيانة الأساسية للجوال

ومهارات المبيعات وخدمة العملاء وصيانة الجوال المتقدمة).

وقال العتيبي إن جميع المتدربات طوال فترة التدريب اكتسبن المهارات الفنية للعمل على نقاط البيع وإرشادات التعامل

مع العميل، والمهارات الأساسية لصيانة الجوال كالعمل على أجهزة اللحام بالهواء الساخن

ومع أعطال الجوال ومهارة الصيانة الأساسية لبرامج تشغيل الجوال.

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي أن الخريجات حصلن على شهادة مهنية ومعتمدة من المؤسسة العامة

للتدريب التقني والمهني، لتمكينهن من الحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص في مجال الاتصالات

أو ممارسة العمل الحر وافتتاح المشاريع الخاصة بهن بالاستفادة من برامج الدعم المقدمة من معهد ريادة الأعمال الوطني.

وأكد العتيبي أن الدورات التدريبية النسائية شملت أيضاً المستفيدات من الجمعيات الخيرية بالمملكة لتأهيل وتدريب المستفيدات

من خدمات تلك الجمعيات بهدف رفع المستوى المهاري لهن، ونشر الوعي الإيجابي لديهن تجاه الوظائف المهنية.