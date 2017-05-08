تأهيل تقني لـ 4683 سعوديًا وسعودية

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الرياض- البلاد

أنهت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني, تأهيل 4683 سعوديًا وسعودية في ختام المرحلة الأولى من برنامج التدريب المجتمعي “أُتقن” المُنفذ في الكليات والمعاهد التقنية بمختلف مناطق المملكة. وأوضحت المؤسسة أن البرنامج أتم مرحلته الأولى في ختام الأسبوع الثالث في مجالات تقنية نوعية للرجال والنساء، حيث بلغ عدد المتدربين في تخصص مبادئ الكهرباء والتمديدات المنزلية 1562 متدرباً, وبلغ عدد المتدربين في تخصص مبادئ صيانة السيارات 1158 متدرباً و 505 متدربين في مبادئ التبريد والتكييف, إضافة إلى 13 متدرباً في مبادئ صيانة التمديدات الصحية, فيما بلغ عدد متدربات تخصص مبادئ صيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني 763 متدربةً, وبلغ عدد المتدربات في تخصص مبادئ التجميل وتصفيف الشعر 682 متدربةً, وقد تمّ منح جميع المتدربين والمتدربات شهادات معتمدة من المؤسسة. وكانت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قد بدأت استقبال طلبات التسجيل بدورات المرحلة الأولى من برنامج “أتقن” منذ مطلع شهر رجب الماضي من خلال موقعها الالكتروني, وشمل البرنامج عدة تخصصات رجالية ونسائية روعي في اختيارها رغبات أفراد المجتمع.