تأهيل مركز الخدمات اللوجستية بينبع استعداداً لـ (طريق الحرير)

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ينبع ــ واس

شرعت الهيئة الملكية بينبع، فى العمل على تطوير مشروع مركز الخدمات اللوجستية المتعددة الذي تم اعداد دراسة جدوى اقتصادية لمكوناته وعناصره وخطة عمله، وجرى تنسيقها مع جميع الشركاء الرئيسيين من جهات حكومية وصناعات وقطاع خاص .

وتعتمد فكرة المركز على المقومات الحالية لحجم الصادرات والواردات لمدينة ينبع الصناعية والفوائد المتوقعة لجميع الشركاء والإيرادات المباشرة التي ستحققها الهيئة جراء تطوير المركز الذي يقع على مساحة 72 مليون متر مربع من خلال ثلاث مراحل سيبلغ خلالها مجمل استثمارات القطاع الخاص 44 مليار ريال، مما سيعزز تنافسية مدينة ينبع الصناعية.

وسيحقق المركز تكاملا بين الموانئ الرئيسية على الساحل الغربي للمملكة، إضافة إلى أهميته لمبادرة طريق الحرير البحري مع الصين حيث ستشكل منطقة الاستيراد واعادة التصدير ضمن المركز فرصة حقيقية لتعزيز التجارة وموقع المملكة كمركز لوجستي عالمي خاصة وأن بمدينة ينبع الصناعية أكبر الاستثمارات الصينية بالمملكة .

وتتضمن المرحلة الأولى لمبادرة مركز الخدمات اللوجستية المتعددة، قيام الهيئة الملكية بتطوير وعمل التجهيزات الأساسية لمركز الخدمات اللوجستية المتعددة وتشمل اعداد الأرض وتسويتها مع التمديدات والطرق والجسور وخطوط السكة الحديدية والمرافق العامة،

وتقوم الهيئة الملكية بتطويرها كمراحل من عمر المشروع وبواقع تكلفة كلية حوالي 5,4 مليار ريال منها حوالي 2 مليار للمرحلة الأولى إلى عام 2020م، حيث تقوم شركة مرافق بتقديم الخدمات الرئيسية للمشروع من طاقة كهربائية ومياه بأنواعها .