تأهيل 46 مواطناً للعمل في الإرشاد السياحي

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جدة ــ البلاد

نفذت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ممثلة في المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية “تكامل” وفروع الهيئة، مؤخرا ثلاثة برامج تأهيلية للمرشدين السياحيين، وذلك ضمن جهودها لتفعيل برامج تنمية الموارد البشرية لدعم خطط التنمية السياحية.

واستفاد من البرامج الثلاثة 46 مواطن تلقوا تدريبا نظريا وتطبيقيا وميدانيا. وركز الجانب النظري على تقديم المعارف النظرية اللازمة للمرشد السياحي ثم ترجمة هذه المعارف إلى تطبيقات عملية، وأخيرا ينقل التطبيق العملي من القاعة إلى أماكن سياحية معروفة للتطبيق الفعلي لمهارات الإرشاد السياحي.

وقال مدير مركز “تكامل”ناصر النشمي، ان المركز بصدد تنفيذ الكثير من تلك البرامج بالتعاون مع إدارة التراخيص في الهيئة وفروع الهيئة. وأشار الى أن تنفيذ البرامج الثلاثة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك ياتي لجاهزية تلك المناطق من حيث اكتمال إجراءات المرشحين للحصول على الترخيص الرسمي لمزاولة مهنة الإرشاد السياحي.

مضيفا أن محافظة جدة ستستضيف برنامجا مماثلا مطلع الأسبوع المقبل. واضاف ان تلك البرامج تأتي تفعيلا ودعما لمبادرة “السعودية وجهة المسلمين”، ورغبة من الهيئة في زيادة أعداد المرشدين السياحيين المؤهلين على أعلى كفاءة، مشيرا الى انها تعد احد المتطلبات الأساسية للحصول على ترخيص الإرشاد السياحي، وتهدف الى فهم وظيفة المرشد السياحي، والتخطيط للرحلة وقيادتها واعداد وتقديم التعليق الحقيقي المتضمن لمعلومات صحيحة ومناسبة للسياح.

واكد حرص “تكامل” على تقديم البرنامج وفق احدث معايير ومتطلبات الإرشاد السياحي على المستوى العالمي، إذ يقدم البرامج مدربون معتمدون من الاتحاد الدولي للمرشدين السياحيين.