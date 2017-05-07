تبرئة 6 سعوديين من الغش فى استراليا

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استراليا ــ وكالات

دافع رئيس معهد “يوني تك” للتقنية بنيوزيلندا، عن نجاح ستة طلاب سعوديين، بعد اتهامهم بالغش في الاختبار النهائي، مشيرا إلى ان الإجابات المتطابقة عن سؤالين بالاختبار، تعود إلى توافر تلك الإجابات منذ العام الماضي، وحفظ الطلاب لها، وان سبب اثارة القضية، يرجع إلى انهم سعوديون.

وحسب موقع شبكة راديو وتلفزيون “نيوز هب” الأسترالية، فقد اتهم ستة طلاب سعوديين بالغش في الاختبار النهائي بمعهد “يوني تك” للتقنية في أوكلاند، بعد تطابق إجاباتهم عن سؤالين بمادة الكهرباء، وقررت إدارة المعهد التحقيق مع الطلاب، وحضر التحقيق معهم مسؤولون سعوديون.

ولم ينكر رئيس المعهد، دكتور ريك إيدي، واقعة اتهام الطلاب بالغش، مؤكدا اتخاذ الإجراءات كافة من قبل إدارة المعهد، حيث كشف التحقيق، عن أن السؤالين اللذين تطابقت اجابة الطلاب عليهما، وردا في اختبارات العام الماضي، ونشرا مع نموذج الإجابة، وأن الطلاب قاموا بحفظ نموذج الإجابة، لذا جاءت الإجابات متطابقة، وعليه قررت لجنة التحقيق اجتياز الاختبار بنجاح.