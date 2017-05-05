تبلغ قيمته السوقية تريليون و600 مليار ريال>> منتدى الشركات العائلية يستعرض استراتيجية السوق المالية السعودية

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جدة ــ أحمد شرف الدين

أبرز منتدى الشركات العائلية 2017 أهم معالم الخطة المستقبلية للسوق المالية السعودية وذلك خلال جلسات المنتدى الذي يقام برعاية معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي تحت عنوان “لتحقيق الرؤية الوطنية 2030″…حيث استعرض الأستاذ عبدالله سعود الدايل مدير علاقة إدارة الادراج لسوق المالية السعودية “تداول”، أهم ركائز رؤية المملكة 2030 ودعم الاقتصاد وتطوير السوق المالية السعودية خلال ورقة عمل قدمها بعنوان “السوق الموازي”.

حيث أوضح الدايل بأن السوق المالية السعودية هو الأكبر في الأسواق العربية والمرتبة السابعة أسيويا، وأبرز إجراءات إدراج الشركات في السوق المالية السعودية، واستعراض متطلبات الطرح والادراج في السوق الموازية…كما استعرض دور السوق المالية السعودية “تداول” في تقديم منتجات وخدمات الأسواق المالية بكل كفاءة وفعالية وتميز بما يحقق قيمة مضافة لجميع المستفيدين والمشاركين في السوق..

وأبرزت الجلسة حجم السوق المالية السعودية والذي يعد أكبر سوق في المنطقة والعالم العربي من حيث القيمة السوقية تريليون و600 مليار ريال، مع استعراض لأهم معالم تنفيذ الخطة الاستراتيجية والتي بدأت بانطلاقة برنامج استقلالية امين الحفظ وفتح خاصية الاستثمار المباشر من قبل المستثمر الأجنبي المؤهل، وإطلاق منصة تداول واتاحة إطلاق فئات مختلفة من الأصول واستراتيجيات مختلفة للتداول وإطلاق أول صندوق عقاري متداول وتطبيق المعايير العالمية لتصنيف القطاعات، وإطلاق منصة استثمارية جديدة وهي “السوق الموازية.. نمو”،

وأخيرا تطبيق خاصية البيع المكشوف عن طريق اقتراض الأوراق المالية…واستعرض الدايل السوق الموازية “نمو” والذي يمتاز بمتطلبات إدراج أقل، ويعتبر منصة استثمارية بديلة للشركات الراغبة بالإدراج، علما انه مخصص للمستثمرين المؤهلين فقط، وإبراز متطلبات الطرح والإدراج فيه…يذكر بأن منتدى الشركات العائلية 2017م يحظى بمشاركة صانعي القرار في وزارة التجارة والاستثمار والجهات الحكومية ذات العلاقة وأصحاب الشركات العائلية والمالية والمدراء التنفيذيين والمستشارين والمختصين لمناقشة وتبادل أفضل الممارسات المحلية والإقليمية والدولية الخاصة بتطوير واستدامة الشركات العائلية،

ويحظى بدعم ومساندة كلٌ من الطازج الراعي الرئيسي، ومجموعة سدكو القابضة الراعي الاستراتيجي، وإسماعيل أبوداود التجارية المحدودة الراعي الماسي، والنهضة الطبية ومجموعة السليمان ومكتب الكمال الرعاة الذهبيين ويهدف لمناقشة دور الشركات العائلية ومسؤوليتها في تحقيق رؤية المملكة 2030،

إلى جانب الإطلاع على أفضل الممارسات الإدارية والقانونية في الشركات العائلية المحلية والدولية واستعراض أفضل التطبيقات لبناء الطاقات في الأجيال القادمة لقيادة الشركات العائلية، وأفضل الوسائل في التوسع في أعمال الشركات العائلية محلياً ودولياً، فضلاً عن مناقشة التشريعات والتحديات التي تؤثر على أعمال الشركات العائلية وأفضل الحلول والخروج بمجموعة من المبادرات التي تساهم في استدامة الشركات العائلية.