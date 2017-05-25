العدد 21945 25 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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تجاوبًا مع ما نشرته (البلاد) أمس الأول .. آل الشيخ يجتمع مع روزي وباعشن لبحث مصير إدارة الاتحاد

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تجاوبًا مع ما نشرته (البلاد) أمس الأول .. آل الشيخ يجتمع مع روزي وباعشن لبحث مصير إدارة الاتحاد
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جدة ــــ البلاد
تجاوب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة معالي محمد آل الشيخ، مع ما نشرته” البلاد” في عددها الصادر أمس الأول الثلاثاء، تحت عنوان ” الاتحاديون لمدير هيئة الرياضة : طال الصبر، وأنا احتري منك اتصال” حيث تواجد عصر أمس في مكتب الهيئة العامة للرياضة بجدة، وعقد اجتماعًا مطولًا مع مدير مكتب الهيئة بجدة أحمد روزي بمكتبه، بملعب الجوهرة؛ حيث تناقشا حول مستقبل الرئاسة الاتحادية، كشفت المصادر، عن تواجد رئيس نادي الاتحاد المهندس حاتم باعشن في الاجتماع، وكشفت ذات المصادر عن نية الهيئة إلغاء الانتخابات الالكترونية، والخيار بين إعادة تكليف باعشن، أو فتح إنتخابات عادية، علما أن تكليف باعشن السابق ينتهي في 18 رمضان المقبل.

التصنيف: الرياضة

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