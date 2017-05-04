تجربة فرضية للتعامل مع طرد مشبوه

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مكة المكرمة – أحمد الأحمدي

نفذت مدينة الملك عبد الله الطبية بالعاصمة المقدسة تجربة فرضية بنجاح من خلال التعامل مع طرد مشبوه داخل المبنى الإداري بتعاون ومشاركة عدد من القطاعات الأمنية (شرطة العاصمة المقدسة، ادارة الاسلحة وإبطال المتفجرات، وادارة الدفاع المدني ومرور العاصمة المقدسة).

وبحسب تقرير اعلامي من إدارة العلاقات العامة والاعلام بمدينة الملك عبد الله الطبية، ان تنفيذ هذه الفرضية يأتي امتداداً للتعاون ما بين المؤسسات الحكومية وأسوةً بما تم تنفيذه سابقاً من فرضيات تحقيقاً لمتطلبات الاعتماد للمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي CBAHI).

أضافت ان اهمية هذه الفرضية تأتي للتأكد من جاهزية العاملين والموظفين للتعامل مع حالات مشابهة لا قدر الله حفاظاً على المرضى والعاملين والزوار وممتلكات الدولة.