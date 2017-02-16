العدد 21941 21 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

اخر الاخبار:

تجربة فرضية لمعالجة اختطاف طائرة في مطار القيصومة

0 تعليق 147 مشاهدة
تجربة فرضية لمعالجة اختطاف طائرة في مطار القيصومة
شارك عبر واتساب

الرياض – واس

صرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بأنه وفي إطار البرامج التدريبية للفرق الأمنية المتخصصة في التعامل مع حالات اختطاف الطائرات بالمملكة وذلك للارتقاء بكفاءاتها المهنية في التعامل مع حالات اختطاف الطائرات بالمطارات السعودية، وجاهزيتهم واستعدادهم لتنفيذ مهامهم في المحافظة على سلامة ركاب وملاحي الطائرات

التي قد تتعرّض لحالات اختطاف، تم أمس الأربعاء الموافق 18 / 5 / 1438هـ، وفي مطار حفر الباطن بالقيصومة، تنفيذ تجربة فرضية لمعالجة اختطاف طائرة من طراز ( إيرباص 321 ) تحمل على متنها ( 115 ) راكباً و ( 10 ) ملاحين.

وأضاف أن التجربة الفرضية شملت مهارات التفاوض مع الخاطفين والمحافظة على سلامة الرعايا والملاحين وتخليصهم.

وأوضح المتحدث الأمني أن العناصر البشرية المشاركة في تنفيذ الفرضية من القوات الأمنية المختصة والفرق الإسعافية والطبية والإدارية المساندة أظهرت درجة عالية من الكفاءة والاستعداد والجاهزية للتعامل مع مثل هذه الحالات، وذلك وفق المهام المحددة لكل جهة في الخطط الأمنية ذات العلاقة.

الوسوم:, ,

التصنيف: محليات

أخبار ذات صلة

التعليقات

اضف تعليق