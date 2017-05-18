تجمع بين الأهلي والهلال .. خادم الحرمين يرعى المباراة الختامية لكأس الملك

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جدة- البلاد

يرعى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم، المباراة الختامية لبطولة كأس الملك لكرة القدم، بين الأهلي والهلال، على استاد مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بجدة. وتقدَّم محمد بن عبدالملك آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، بخالص الشكر، والامتنان لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على رعايته الكريمة للمباراة. وأكد على أن “تلك الرعاية، تأتي تجسيدًا حقيقيًا لما يحظى به شباب، ورياضيو المملكة، من دعم واهتمام دائمين من القيادة الرشيدة. وشدَّد على أن هذه الرعاية الكريمة، تُعدُّ خير تتويج للموسم الرياضي الحالي، متمنيًا التوفيق للفريقين، وتقديم ما يليق بهذه المناسبة الغالية على الجميع.