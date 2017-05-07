تحت شعار ( أسعارنا الأقل من زمان) .. بنده تعلن عن كامل جاهزيتها للشهر الفضيل بتخفيضات غير مسبوقة

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جدة ــ البلاد

أعلنت شركة بنده للتجزئة الشركة الرائدة في قطاع التجزئة في المنطقة عن كامل جاهزيتها لاستقبال شهر رمضان المبارك حيث رفعت درجات الاستعداد والجاهزية بجميع أسواقها التي تصل إلى أكثر من 400 سوق في أكثر من 45 مدينة بالمملكة، وذلك في إطار سعيها إلى توفير جميع متطلبات الأسرة من السلع الغذائية الرمضانية وتلبية احتياجات كافة عملائها ومساعدتهم على التحضير والاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم.

وتماشياً مع هذه الجهود أطلقت شركة بنده للتجزئة حملة عروضها الرمضانية المكثفة تحت شعار «أسعارنا الأقل من زمان ». والتي تهدف إلى توفير كافة الأصناف والمواد الغذائية والأدوات المنزلية والكهربائية والسلع الأخرى بجميع أسواق بنده المتنوعة (بنده وهايبر بنده و بندتي) والمنتشرة في مختلف مناطق المملكة من خلال عروض أسعار وتخفيضات تنافسية في متناول الجميع.

وتعليقاً على استعدادات الشركة لاستقبال الشهر الفضيل، أكد المهندس ريان فايز- الرئيس التنفيذي لشركة بنده للتجزئة بالإنابة، على أن الموظفين والعاملين في سلسلة أسواق بنده للتجزئة على أتم الاستعداد لاستقبال وخدمة عملائهم وبذل قصارى جهدهم لتطبيق أفضل ممارسات خدمة العملاء.

وقال فايز: لقد أكملنا استعداداتنا في جميع أسواقنا على مستوى المملكة لاستقبال والترحيب بعملائنا الكرام من مختلف مناطق المملكة، وتوفير أجود المنتجات الرمضانية لهم تحت سقف واحد، وعرضها بطريقة تسمح للعملاء بالتعرف على أقسام المنتجات والبضائع والوصول إليها بسهولة ويسر.

وأضاف فايز قائلاً: وتأتي عروض بنده لهذا العام في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى تطبيق مفهوم الإتاحة للجميع وتمكين مختلف شرائح المجتمع من الحصول على احتياجاتهم من السلع الأساسية والكمالية بأقل الأسعار لتحقيق المزيد من كسب رضا العملاء.

يذكر أن شركة بنده للتجزئة هي إحدى شركات مجموعة صافولا و كبرى شركات قطاع البيع بالتجزئة في الشرق الأوسط، و تقدم خدماتها ومنتجاتها إلى ما يفوق أربعمائة مليون زائر سنوياً، من خلال أسواقها المتنوعة بنده وهايبر بنده و بندتي، المعروفة بالجودة العالية والأسعار التنافسية.