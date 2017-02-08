تحذير من الإعلانات المسوقة للسكريات

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المدينة المنورة -جازي الشريف

حذر عضو جمعية السكري السعودية بالمدينة الدكتور محمد الأحمدي من الانسياق وراء الإعلانات المسوقة لمنتجات السكريات لما لها من تأثير عكسي في توعية الناس حول مخاطر الإصابة بمرض السكري ,مشيراً أن نسبة الإقبال على الحملة كانت جيدة جداً

وأضاف الأحمدي أن الإحصائيات المبدئية أظهرت انه تم فحص اكثر (١١٠٠) شخص.

وتم اكتشاف عدد حالات إصابة بالسكري كانت نسبة الرجال بينهم ثلاثة حالات قابلة للإصابة فيما كانت نسبة النساء التي تم اكتشاف إصابتها ولا تعلم حالة واحدة أما الأطفال فقد تم اكتشاف حالة طفل مصاب ١٢ سنة بينما تم اكتشاف طفل عمره ٤ سنوات لديه قابلية للإصابة فيما كان عدد الرجال المصابين (٥٥) وعدد النساء المصابات ( ٧١).

فيما قال الزائر : الدكتور عبد الحميد النجار جهود تشكرون عليها وان شاء الله تكون بصورة مستمرة وبارك الله لكم بما تقدمونه من خدمات صحيه للمجتمع , وأشاد بجهود الجهات المشاركة.

من جانبها قالت الزائرة : زهراء حمادي هناك نقلة نوعيه فيما تقدمه الجمعيات من خدمات متنقلة تفيد الفرد والمجتمع ، ودعت المثقفه الصحية فتوه خياط ، الي المحافظة على وزن مثالي صحي وان العلاقة بين داء السكري وامراض القلب علاقة وثيقه حيث اوضحت الدراسات والابحاث العلميه الحديثة ان مريض السكري اكثر عرضة بأمراض القلب والشرايين.

وقدمت خياط نصائح للزائرات والمحافظه على وزن مثالي صحي ودعت لنظام غذائي صحي وممارسة الرياضة مع الإقلاع عن العادات الضارة

يذكر ان الحملة التي شاركت بها جمعية السكري السعودية بالتعاون مع جمعيتي قلوبنا ومكافحة التدخين قد بدأت يوم ١٤٣٨/٥/٢٩ تم خلالها الكشف عن الحضور والزوار في ثلاثة مواقع بالمدينة.