تحري هلال رمضان مساء غد

شارك عبر واتساب

الرياض- البلاد

دعت المحكمة العليا إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك، مساء يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر شعبان 1438 هـ، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير.وقال بيان للمحكمة أنه ان لم ير الهلال ، فيتحرى مساء يوم الجمعة الثلاثين من شهر شعبان حسب تقويم أم القرى .

وطالبت المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة . وتأمل المحكمة ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض, واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع المتعدي لعموم المسلمين .

والله الموفق , وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين .