تخصيص القطاع الصحي وتغييرات كبيرة في الوزارة

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بوسطن – واس

قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة :”إن الوزارة تشهد تغييرات وورش عمل كبيرة، إذ يجري العمل حالياً على تحديث شامل لأنظمة الوزارة كافة، وسيتم قريباً الإعلان عن معهد للأبحاث الطبية ليسهم في حل المشكلات الطبية بالسعودية”.

وأوضح خلال لقاء بوسطن الصحي الأول، أمام أكثر من 100 مبتعث لدراسة الدكتوراه في التخصصات الصحية والطبية بالولايات المتحدة الأميركية، أن المملكة تفخر بأبنائها المبتعثين كافة الذين سيشاركون في نهضة بلادهم، ومن بينهم المبتعثون الأطباء الذين تعقد عليهم الوزارة الآمال والطموحات، مؤكداً أنهم جزء من منظومة القطاع الصحي، وسيسهمون في تطويره وتنميته بإذن الله ، مؤكدا أن الوزارة تشهد هذه الأيام تغييرات قادمة سيلمسها الناس قريبا.

وأضاف “سيتحول القطاع الصحي إلى الخصخصة ونظام الشركات، ومفيدا بأنه سيتم الإعلان قريباً عن معهد الأبحاث الطبية الذي سيسهم في حل المشكلات الطبية في المملكة، والإسهام في إثراء البحث العلمي الصحي.