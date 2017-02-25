(تداول) تتوقع أدوات استثمارية للسوق الموازية

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جدة ــ البلاد

توقعت شركة السوق المالية السعودية “تداول” ، أن تصدر أدوات استثمارية بناء على السوق الموازية في المملكة ، مثل الصناديق الاستثمارية المتخصصة في السوق الموازية.

وقال مدير عام الإدارة العامة للمبيعات والتسويق لدى تداول محمد بن سليمان الرميح في مقابلة مع قناة “العربية”، أن معايير المستثمر الأجنبي المؤهل في السوق الرئيسية هي نفسها التي سيتم تطبيقها في السوق الموازية “نمو”.

وشدد الرميح على عدم قبول طرح وإدراج الشركات تحت التأسيس في السوق الموازية، وتابع: الحد الأدنى المطلوب لقبول إدراج الشركات في هذه السوق مرور سنة على الأقل على تأسيسها.

ولفت الى ان اطلاق السوق الموازية “نمو” جاء لدعم وتطوير السوق المالية كي تتماشى مع رؤية 2030، ونحن مستعدون تماما من الناحية الفنية والتقنية ونرتكز على بنية تحتية عالية الكفاءة، مؤكداً أن الطروحات والاكتتابات في السوق الموازية فاق نجاحها توقعات البعض، حيث كشف عن تغطية بنسب وحجم أموال جيدة، وهذه الأرقام تؤكد الثقة في القطاع المالي والسوق الموازية.