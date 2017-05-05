(تداول) تعلن إحصائيات أداء السوق في أبريل

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الرياض ـــ البلاد

كشف تقرير صادر عن السوق المالية “تداول”، اغلاق المؤشر العام في نهاية شهر ابريل2017م، عند مستوى 7,013.47 نقطة، مرتفعا 11.84 نقطة 0.17% مقارنة باغلاق شهر مارس، مقارنة بأعلى نقطة إغلاق للمؤشر خلال الشهر في 12 /04 /2017م عند مستوى 7,099.13 نقطة.

وبحسب التقرير، بلغ عدد ايام التداول خلال شهر ابريل 2017م، 21 يوما مقابل 22 يوما خلال شهر مارس 20177م، وبلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية شهر ابريل2017م، 1,644.96 مليار ريال أي ما يعادل ( 438.66 مليار دولار أمريكي)، مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته 0.42% مقارنة بشهر مارس.

وبلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة لشهر ابريل2017م، 65.31 مليار ريال اي ما يعادل ( 17.42 مليار دولار أمريكي) وذلك بانخفاض بلغت نســــبته 9.93% عن الشهر السابق.

وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة لشهر أبريل2017م، 3.49 مليار سهم مقابل 3.62 مليار سهم تم تداولها خلال الشهر السابق، وذلك بإنخفاض بلغت نسبته 3.74%.