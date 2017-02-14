العدد 21938 18 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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تدريبات مغلقة للهلال تحضيرا للخليج

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تدريبات مغلقة للهلال تحضيرا للخليج
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الرياض- البلاد

تقرر أن يغلق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباته، استعداداً لمواجهة الخليج في الجولة الـ 18 من دوري جميل.

وقد أدى الفريق أمس تدريباته استعداداً للقاء المقرر الخميس، حيث شرح المدير الفني رامون دياز عددا من الجمل الفنية، وطبق تدريبات تكتيكية لكافة خطوط الفريق.

وفرض الجهاز الفني مناورة على جزء من مساحة الملعب، مختتما الحصة التدريبية بمناورة أخرى على كامل مساحة الملعب. وشهدت التدريبات متابعة الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس الإدارة.

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التصنيف: الرياضة

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