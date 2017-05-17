تدشين المركز الطبي بجامعة جدة

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جدة – البلاد

دشن معالي مدير جامعة جدة الأستاذ الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط أمس المركز الطبي الجامعي الجديد داخل الحرم الجامعي بمقر الجامعة الرئيس الذي يضم العيادات والتخصصات المختلفة وتم تجهيزه بأحدث الأجهزة.

وأكد معالي مدير الجامعة في كلمة ألقاها خلال الحفل المعدّ بهذه المناسبة أن المركز الطبي الجامعي أنشئ بهدف خدمة منسوبي الجامعة من طلاب وأعضاء هيئة تدريس وموظفين، مبيناً أن المركز جُهّز بأحدث الوسائل الطبية.

وتجول مدير الجامعة والوكلاء والعمداء عقب الحفل في أقسام المركز الطبي وعياداته، واطلعوا على تجهيزاته، واستمعوا إلى شرح مفصل من مسؤوليه، تناولوا خلاله أنواع الخدمات الطبية التي يقدمها المركز لمراجعيه من منسوبي الجامعة.