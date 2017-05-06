تدشين قسم العلاج الخيري بالمستشفى الجامعي بجدة

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جدة – عبدالهادي المالكي

افتتح عميد كلية الطب البروفيسور محمود بن شاهين الأحول وحدة العلاج الخيري بالعيادات العامة للمستشفى الجامعي بحضور مدير المستشفى الجامعي الدكتور عمرو الحبشي و ورئيس وحدة خدمة المجتمع الدكتور بكر هلال الحسيني والبروفيسور عمر سعادة و المهندس هاني القاضي.

وقال عميد الكلية:” إننا ندشن افتتاح المقر الجديد لقسم العلاج الخيري بوحدة خدمة المجتمع ، لما لهذا القسم من أهمية بالغة في خدمة المجتمع وتقديم الرعاية الصحية للمرضى المحتاجين الذين لا يملكون قيمة الدواء وتكاليف الأجهزة الطبية ، وقد دأبت ادارة المستشفى الجامعي على تقديم ما هو أفضل ، وقد استطاع القسم حتى الآن تقديم الرعاية والدعم والمساعدة لعدد 500 مريض ومريضة”.