تدشين معرض الصور (ألوان السعودية) في جدة

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جدة – البلاد

دشن مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة محمد بن عبدالله العمري، أمس الأول معرض الصور”ألوان السعودية” المتنقل في الياسمين مول بمحافظة جدة، الذي يستمر لأربعة أيام.

ويهدف المعرض إلى زيادة معرفة المواطن بالوجهات والمنتجات السياحية التي تزخر بها المملكة، وإبراز التنوع المميز فيها من مواقع سياحية، وتراث، وآثار، وبيئة طبيعية متنوعة وتقدم حضاري لدعم السياحة الداخلية.

ويستعرض المعرض أجمل الصور، والأفلام المشاركة في مسابقات “ألوان السعودية”، وأبرز المقومات السياحية والتراثية ليشاهد الجميع التنوع التراثي فيها، بالإضافة إلى التعرف على بعض المواقع التي لم تصل إليها إلا عدسات المصورين.

وأفاد العمري في كلمته خلال التدشين أن المعرض يشمل أكثر من 30 موقعاً سنوياً داخل السعودية ، تحت مظلة ملتقى ألوان السعودية.