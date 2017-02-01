تدشين معرض (عالم الجيولوجيا وكنوزها)

شارك عبر واتساب

الخبر- واس

دشّن معالي رئيس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية الدكتور زهير بن عبدالحفيظ نواب , فعاليات معرض (عالم الجيولوجيا وكنوزها -3) الذي يستمر لمدة خمسة أيام في مجمع الراشد مول بالخبر.

وأوضح الدكتور زهير أن هيئة المساحة الجيولوجية السعودية مثل جميع هيئات المساحة الجيولوجية في العالم أنشئت لغرض تزويد المجتمع بالمعرفة والمعلومات في جميع مجالات علوم الأرض (الجيولوجيا) , وأنها بنوعية الأعمال والدراسات التي أنيطت بها أصبحت مسؤولة عن كل الأعمال المتخصصة في هذا المجال، بدءاً من أعمال المسح الجيولوجي والتنقيب عن المعادن, وإعداد وتنفيذ الخرائط والدراسات الجيولوجية, وتنمية الموارد المعدنية بأنواعها وصولاً لإتاحة الفرص الاستثمارية في مجال التعدين، وهو ما يتوافق مع تلك الأعمال التي تقوم بها معظم الهيئات العالمية للمسح الجيولوجي.

وبين معاليه أن المعرض يهدف إلى تسليط الضوء على الأعمال الفنية والجيولوجية التي تقوم بها الهيئة من خلال قافلة تطوف مناطق المملكة ,بدأت بمدينة جدة ومدينة الرياض واليوم في المنطقة الشرقية بمدينة الخبر وستسمر إن شاء الله إلى مناطق أخرى.

من جهته أكد المتحدث الرسمي للهيئة طارق أبا الخيل أن هذه الفعاليات ضمن سلسلة من النشاطات التي قررت الهيئة تنظيمها في جميع أنحاء المملكة خلال الفترة المقبلة, لافتا النظر إلى أن المعرض يعكس أهم أعمال الهيئة ومهامها الفنية وإنجازاتها من خلال عدة أجنحة ومنها جناح الأحافير الذي يعرض أهم الاكتشافات التي تم الوصول إليها في منطقة النفوذ الكبير، حيث تم اكتشاف أحافير وثدييات برية يصل عمرها ما بين 600 ألف ومليون عام مضت, يمكن للزائرين الاطلاع عليها مباشرة، كما يقوم جناح الجيولوجيا التطبيقية بفحص مجاني على نسبة الإشعاع في حجر الجرانيت من خلال أجهزة متطورة , بالإضافة إلى توزيع البروشورات التعريفية التثقيفية.

وأضاف بأن الفعاليات تضم عرضا مرئيًا عن النشاط الزلزالي والبركاني في المملكة، وتوزيع محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي وكيفية تسجيل الهزات الأرضية، كما تضمن العرض توزيع الحرات البركانية في منطقة الدرع العربي، مع مشاهدة الحرة البركانية على الطبيعة من خلال مجسم بركاني يوضح الشكل الحقيقي لأهم الفوهات البركانية بالمملكة.

وبيّن أن الفعاليات تقدم خدمة الفحص المجاني للمجوهرات والمقتنيات الثمينة للزوار والكشف عن جودتها ونقائها , إضافة إلى تزويدهم بمعلومات عن المراحل الجيولوجية للأحجار الكريمة والمجوهرات, مشيراً إلى أن الفعاليات تضم بين أركانها جناح المعادن الفلزية واللافلزية الذي يعرض العديد من المعادن المتنوعة ويقوم بتقديم شرح عن المعادن وتزويد الزوار بنشرات تعريفية يمكن الاستفادة منها , بالإضافة إلى جناح السيلكا الذي يعرض (رمال السيلكا والكوارتز وكذلك السيلكون برسبتيتد سيلكا والصوديوم سايكيت ) وكيفية استخداماتها ومنتوجاتها , والاطلاع على هذه المعادن عبر الميكروسكوب للتعرف على العناصر التي تحتوي عليها , وكذلك جناح الاستشعار عن بعد الذي يوضح كيفية إصدار الخرائط الجيولوجية عن طريق الأقمار الصناعية.

ولفت المتحدث الرسمي للهيئة النظر إلى أن قسم الكهوف شارك بطريقته الطبيعية التي يعيشها الجيولوجي في الصحراء ليعيش الزائر لحظة بلحظة تلك الأجواء التي يمر بها الجيولوجي في الصحراء بين الكهوف والدحول , بالإضافة إلى تعرفهم على الأدوات التي يستخدمها في تنقلاته، كما يقدم قسم دراسات الكهوف شرحاً من خلال نشرات تعريفية حيث يهتم قسم دراسة الكهوف بالأبحاث الجيولوجية المتكاملة التي تعتمد على تحديد الوضع الطبقي للمتكونات والحرات البركانية التي تتواجد بها الكهوف والمغارات والدحول الطبيعية المنشأ وتحديد الوحدات الصخرية الحاوية لها مع دراسة وضعها الجيولوجي, وإسقاطها على الخرائط الجيولوجية والطبوغرافية, ودراسة أخطارها الجيولوجية على الإنسان والممتلكات.