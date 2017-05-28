تدشين وحدة العلاج بالعمل بمركز التأهيل الشامل بالرياض

شارك عبر واتساب

البلاد – إبراهيم المدني

دشن مركز التأهيل الشامل للذكور بحي النخيل التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض وحدة العلاج بالعمل والمطبخ الرئيسي وصالة الطعام بعد إعادة تأهيلها وتجهيزها بدعم وتمويل من مصرف الراجحي ممثلاً بإدارة المسؤولية الاجتماعية .

وأقيم حفل بهذه المناسبة حضره من جانب المصرف مدير الإتصال المؤسسي محمد اليامي ، ومدير المسؤولية الاجتماعية وائل البييبي ، إلى جانب مدير المركز والمشرف على مجمع الوزارة بالنخيل خضر الزهراني وعدد من منسوبي المجمع وفرع الوزارة بمنطقة الرياض.

وكان العمل قد تواصل خلال الفترة الماضية باستخدام أحدث التقنيات لانشاء المشروعات الثلاثة حيث تم تجهيز وحدة العلاج بالعمل بكل مايحتاجه نزلاء المركز للقيام بالأنشطة والمهارات الحياتية التي تسهم في تطوير قدرات ذوي الإعاقة وزيادة استعدادهم للاستقلالية والحد من العجز الناتج عن الإعاقة وروعي فيها كيفية قضاء المعاقين أوقاتهم كي ينجزوا الأدوار المنوطة بهم في الحياة ضمن بيئات متعددة في حين تم تجهيز المطبخ الرئيس وصالة الطعام بالتقنيات الحديثة المستخدمة في المطابخ المتخصصة ليقدم الغذاء الصحي المتوازن.