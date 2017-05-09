العدد 21929 09 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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تراجع أسعار العقارات 10% في الربع الأول من العام الحالي

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تراجع أسعار العقارات 10% في الربع الأول من العام الحالي
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جدة ـــ البلاد

اظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء تراجعت اسعار العقارات في المملكة بنسبة 9.9% خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة الزمنية في 2016.

وتنقسم العقارات إلى ثلاثة قطاعات: سكنية وتجارية وزراعية، شهدت جميعها انخفاضاً في الأسعار تباينت أحجامه.

ووفقاً لمؤشر الهيئة العامة للإحصاء، انخفضت أسعار العقارات السكنية بنسبة 9.5% خلال الربع الممتد من يناير إلى مارس ، وانخفضت أسعار العقارات التجارية بنسبة 11.7% مقارنة بالعام الماضي.

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التصنيف: اقتصاد

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