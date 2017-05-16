أعلنت المنظمة الدولية للهجرة اليوم أن عدد المهاجرين الوافدين إلي أوروبا عبر البحر المتوسط منذ مطلع العام الجاري بلغ 54 ألف شخصا ، 85 % منهم وصلوا إلي إيطاليا ، والبقية توزعوا على اليونان وقبرص وأسبانيا وهو مايمثل تراجعا في أعداد المهاجرين عبر البحر المتوسط مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 189 ألف شخصا .

وأوضحت المنظمة في تقرير لها نشر اليوم أن 1316 شخصا لقوا مصرعهم منذ مطلع العام خلال محاولة عبور البحر المتوسط، وأشار التقرير إلى أن المنظمة الدولية للهجرة ساعدت أكثر من 3992 مهاجراً تقطعت بهم السبل في ليبيا وأعادتهم إلى بلادهم منذ مطلع العام.