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جدة ــ البلاد

كشف تقرير لـ”إرنست ويونغ” عن تراجع إيرادات الغرف الفندقية في المملكة العربية السعودية على نحو ملحوظ أوخر العام الماضي وبدايات العام الحالي، سيما مدن جدة والمدينة المنورة ومكة المكرمة والرياض، مع انخفاض في معدلات الإشغال.

وقال التقرير، ان سوق الضيافة في الرياض شهدت واحدة من أشد معدلات الانخفاض في إيرادات الغرفة الواحدة المتاحة في المنطقة، إذ يعود الأمر بحسب التقرير إلى وفرة المعروض من الغرف الفندقية، والإنفاق الحكومي المقيد، والانخفاض في أسعار النفط.

وتشمل مجموعة الفنادق التي يتضمنها التقرير فنادق العلامات التجارية الدولية، والوحدات العقارية المدارة عبر قطاعات الخمس نجوم والأربع نجوم.

وشهدت فنادق جدة انخفاضا بمعدل ست نقاط مئوية في نسب الإشغال، لتتراجع من 76 في المئة في 2015 إلى 70 في المئة في 2016. وبقي متوسط سعر الغرفة ثابتا عند 277 دولاراً في عامي 2015 و2016.