تراجع متوسط إنفاق الفرد على التأمين بنحو 1.6%

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الرياض ــ البلاد

تراجع متوسط إنفاق الفرد على التأمين في المملكة العربية السعودية خلال العام الماضي، بنحو 1158 ريالا، مقارنة بـ 1177 ريالا خلال عام 2015 مسجلا تراجعا وصلت نسبته إلى 1.6%، ما يعادل 19 ريالا لكل فرد.

وبحسب القوائم المالية لشركات التامين تراجع متوسط إنفاق الفرد في الربع الرابع، مقارنة بالربع السابق الثالث من عام 2016، بنسبة بلغت 5.2%، ما يعادل نحو 14 ريالا، حيث سجل حينها معدل الإنفاق في الربع الثالث 2016 نحو 259 ريالا.

وبلغت قيمة إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال عام 2016 نحو 36.7 مليار ريال مقارنة بـ 36.5 مليار ريال في عام 2015، مسجلة نموا نسبته واحد في المائة، ما يعادل 249.5 مليون ريال.

وتستحوذ شركتان على نحو 44 في المائة من إجمالي أقساط التامين المكتبة خلال 2016، وهما شركة “التعاونية” وشركة “بوبا العربية”، حيث تستحوذ الأولي على نحو 22 في المائة من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للقطاع كاملا، إذ بلغت قيمة أقساط التأمين المكتتبة في الشركة خلال 2016 نحو 8.06 مليار ريال مقارنة بـ 7.55 مليار ريال في عام 2015.

كما تستحوذ الشركة الثانية “بوبا العربية” على 22 في المائة من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للقطاع كاملا لعام 2016، حيث بلغت قيمة أقساط التأمين المكتتبة للشركة نحو 7.94 مليار ريال، مقارنة بـ 7.33 مليار ريال في عام 2015.