ترامب: تعرضنا للاستغلال ولن يحدث ذلك بعد الآن

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واشنطن- وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن العالم مضطرب وإن الولايات المتحدة تتعرض للاستغلال وإنه يجري “محادثات هاتفية صعبة” فيما يعمل للتعامل مع تلك القضايا.

وقال ترامب “العالم مضطرب لكننا سنجعله أفضل. هذا ما أفعله. أصلح الأمور.” وقال أيضا إن الحرية الدينية مهددة.

وأضاف يوم الخميس”صدقوني إذا عرفتم بالمحادثات الهاتفية الصعبة التي أجريها لا تقلقوا بشأنها. لا تقلقوا بشأنها وحسب.”

وقال “تعرضنا للاستغلال من كل دولة في العالم تقريبا. لن يحدث ذلك بعد الآن.”

على صعيد آخر هدد ترامب بقطع التمويل عن جامعة كاليفورنيا في بيركلي بعدما حطم محتجون يوم الخميس نوافذ وأشعلوا حرائق داخل الجامعة مما تسبب في إلغاء لقاء مع صحفي من أقصى اليمين يعمل بشبكة بريتبارت نيوز.

وكتب ترامب على تويتر قائلا “إذا كانت جامعة كاليفورنيا في بيركلي لا تسمح بحرية التعبير وتمارس العنف ضد أناس أبرياء لهم آراء مختلفة- فلن تحصل على أموال اتحادية.”

ويدرس 38 ألف طالب في الجامعة التي لها تاريخ طويل في النشاط السياسي. ولم يتسن على الفور الاتصال بممثلين للجامعة

من جهة أخرى قالت هيئة رقابية بوزارة الأمن الداخلي الأمريكية إنها تعتزم مراجعة كيفية تنفيذ الأمر التنفيذي بشأن الهجرة الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب بخصوص تعليق السفر بصفة مؤقتة من سبع دول ذات غالبية مسلمة.

وذكر مكتب المفتش العام بالوزارة في بيان أن مراجعة الأمر الذي صدر يوم الجمعة ستأتي “استجابة لطلب من الكونجرس وبلاغات وشكاوى عبر الخط الساخن.”